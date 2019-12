Põhja-Korea teatas otsustavast katsetusest

Põhja-Korea kindralstaabi ülem Pak Jong Chon ütles laupäeval, et Pyongyang kasutab hiljutisi katsetusi uute tehnoloogiate ja strateegiliste relvade väljaarendamiseks.

Kim on seadnud aasta lõpu tähtajaks, mil Washington peab välja tulema uute ettepanekutega tuumadiplomaatia päästmiseks, ning lubanud «jõulukinki», kui USA presidendi Donald Trumpi administratsioon järeleandmisi ei tee.

«On väga tõenäoline, et Põhja-Korea tulistab esimesel jõulupühal midagi välja. Nad võivad nimetada seda raketisüsteemiks, kuigi see on tegelikult ICBM,» ütles kunagine põhjakorealasest ülejooksik ja Soulis tegutsev teadur Ahn Chan-il AFP-le.