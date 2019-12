Greta Thunberg palus oma kommentaari pärast vabandust

Thunberg märkis hiljem, et tegemist oli sõnasõnalise tõlkega rootsi keelest, kus see väljend tähendab sundida kedagi olukorda, kus rasketele küsimustele tuleb vastus anda.

Thunberg ütles Torinos, et maailma liidrid põgenevad oma kohustuste eest võitluses kliimamuutustega.

«Me peame tagama, et nad ei saaks seda teha,» ütles ta. «Me tagame, et me paneme nad seina äärde ja nad peavad tegema oma tööd ja meie tulevikku kaitsma.»