Uus-Meremaa vulkaani juurest ei õnnestunud viimaseid kadunuid leida

Saarel vulkaanipurske hetkel olnud 47 inimesest on surnud 17, nende hulka on arvestatud ka kaks kadunut.

Praeguste hinnangute kohaselt on kaks kadunud ohvrit meres, kuigi saare ümbruse saastunud vetes töötanud tuukritel ei õnnestunud leida surnukeha, mida nähti mitme päeva eest selles piirkonnas meres hulpimas.

«Päästemeeskonnad on pettunud. Me mõistame täielikult, kui pettunud on lähedased, kes tahavad surnukehi tagasi,» lausus politseikomissari asetäitja Mike Clement, kui kaheksast politseinikust koosnenud maismaaotsingurühm saarelt tagasi jõudis.

Tema sõnul on väga võimalik, et mõlemad laibad on vees, kuid sadama lähedal läbi otsitud piirkonnas neid ei ole.

Uus-Meremaa ja Austraalia haiglates on kokku 27 ellujäänut, kellest 20 võitleb riigi kõige aktiivsema vulkaani purske järel oma elu eest.

Politsei tegi täna ka ametlikult teatavaks nelja ohvri nime, teiste seas Uus-Meremaa matkajuht Tipene James Te Rangi Ataahua Maangi (24).

Ülejäänud kolm olid austraallased -- Zoe Ella Hosking (15), tema kasuisa Gavin Brian Dallow (53) ja Anthony James Langford (51).

Clement märkis, et kuigi mereotsinguid ei ole seni edu saatnud, ei ole politsei lootust kaotanud ning jätkab, kuni on tehtud kõik võimalik.

Valgesaart jälgivate teadlaste sõnul ei ole esmaspäevase purske järel vulkaani märkimisväärset aktiivsust täheldatud, kuid risk on endiselt olemas. Kraatrist eritub suurel hulgal vulkaanilist gaasi väga kõrgel temperatuuril -- üle 200 kraadi Celsiuse järgi.