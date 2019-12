Video ⟩ India moslemivastase seaduse protestid nõudsid kuus inimelu

Protesti põhjuseks on möödunud kolmapäeval India parlamendis vastu võetud kodakondsusseadus. See lubab hindu rahvuslaste valitsusel anda kodakondsus miljonitele illegaalselt Indiasse saabunud inimestele. Seda aga tingimusel, et nad on mitte-moslemid, kes on saabunud moslemienamusega riikidest Pakistanist, Afganistanist ja Bangladeshist.