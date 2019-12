Corbyni taandumine käivitas võimuvõitluse

Tellijale

Erakonna esimees Jeremy Corbyn palus eile ajalehes Daily Mirror avaldatud kirjas oma toetajate ees vabandust. Radikaalselt vasakpoolse valimisprogrammiga läbi kukkunud Corbyn õigustas samas oma platvormi, teatas, et on siiski kampaania üle uhke, ning väitis, et erakond esindas lootuse, mitte hirmu sõnumit.