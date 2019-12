Rumeenias tähistati vabadusmarsiga revolutsiooni alguse 30. aastapäeva

«Ma ei osanud ette kujutada, et rahvas minu üleskutsele vastab...et nad tulevad minu kirikusse solidaarsust väljendama,» lausus praegu 67-aastane Tőkés AFP-le. «See solidaarsus muundus kiiresti protestiliikumiseks kommunistliku režiimi vastu.»

«Me tahame, et noorte ohverdust ei unustataks kunagi. Ma ütlesin oma pojale, et ta peab austama revolutsiooni mälestust,» lausus rongkäigul osalenud Codruţa Cesnea (41).

Ajalooprofessor Adrian Kali (51) ütles pühapäeval, et 30 aasta jooksul aset leidnud muutused on ületanud tema ootusi. «Täna saab igaüks välismaale reisida, osta autot või maja,» lausus ta, kuid avaldas kahetsust noorte nappide ajalooteadmiste üle.

Insener Gerhard Ullmann leiab, et olukord Rumeenias ei ole kuigi palju paranenud. «Vaadake palku, inimeste elujärge,» ütles ta, mööndes samas, et reisis Saksamaalt, kuhu ta oli 1994. aastal emigreerunud, spetsiaalselt Timișoarasse selleks, et mälestusüritustel osaleda.