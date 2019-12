FBI endine direktor tunnistas tõelist lohakust USA kohtu jälgimisloa kasutamisel

Trumpi 2016. aasta USA presidendivalimiste kampaaniameeskonna välisnõunik Carter Page oli üks keskseid figuure, kelle tegemistele keskendus FBI 2016. aastal alustatud riikliku julgeoleku alane juurdlus Venemaa sekkumise suhtes.

Comey on kaitsnud FBI-d pikka aega Trumpi rünnakute eest, kuid ta tunnistas pühapäeval usutluses telekanali Fox News pühapäevasaatele, et Page'i koheldi ebaõiglaselt ja FBI taotlus tema jälgimiseks, mille Comey allkirjastas, sisaldas olulisi eksimusi.

«Esines tõelist lohakust, 17 asja, mis oleksid pidanud taotlustes olema või vähemalt olema läbi arutatud ja teisiti kirjeldatud. See ei olnud vastuvõetav,» lausus FBI eksdirektor, kelle Trump 2017. aasta mais vallandas.

USA justiitsministeeriumi (DOJ) ametkonnasisest järelevalvet teostav peainspektor (OIG) Michael Horowitz kirjeldas FBI eksimusi Venemaa-juurdluse läbiviimisel eelmisel nädalal avaldatud raportis, milles ta lükkas siiski tagasi süüdistused uurimise poliitilises kallutatuses.

«Peainspektor ei tuvastanud FBI töötajate vääritikäitumist, poliitilist kallutatust ega ebaseaduslikku tegevust,» ütles Comey Fox Newsile. «Peainspektor leidis tõsiseid vigu ja see ei ole midagi, mis ei vääri tähelepanu: see on väga tähtis. Aga ameerika rahvas ja eriti teie vaatajad peavad mõistma, et neile andsid FBI kohta valeinfot» Trump ja teised büroo kriitikud, lausus ta.

Trump kritiseeris varsti pärast Comey teleesinemist endist FBI direktorit. «Comey tunnistab nüüd, et eksis. Vau, aga ta teeb seda ainult sellepärast, et ta tabati teolt,» kirjutas president Twitteris.

«Missugused on tema ebaseadusliku tegevuse tagajärjed? Kas see võib olla mitu aastat vanglas? Kus on vabandused minu ja teiste ees, Jim?» küsis Trump.

Horowitz keskendus ebatäpsustele ja väljajätmistele FBI taotluses USA välisluure jälgimiskohtule, mis menetleb riigis välisluure jälgimisseaduse (FISA) alusel jälgimistaotlusi.

OIG kritiseeris muuhulgas FBI toetumist endise Briti luuretöötaja Christopher Steele'i kinnitamata väidetega eratoimikule, mis juhtis tähelepanu Venemaa jõupingutustele imbuda Trumpi kampaaniameeskonda.

Horowitz leidis, et jälgimiskohut ei teavitatud sellest, et toimiku eest maksid demokraadid, kuigi see etendas keskset rolli Page'i jälgimiseks antud kohtu loa küllaldase alusena.

OIG teatel ei suutnud FBI ka teavitada kohut, et Page oli teavitanud USA Luure Keskagentuuri (CIA) oma kontaktidest venelastega ja sellest, et üks FBI advokaat muutis pärast seda väidetavalt ära ühe meili sisu, ütlemaks, et Page ei ole CIA allikas.

Comey kirjeldas vastuseks küsimusele Horowitzi järelduste kohta Steele'i toimikut ühena mitmest erinevate faktide portsust, mis kohtule esitati. «Just see veenis advokaate, et selle lisandumisega on neil nüüd piisavalt materjali, et edasi minna,» tunnistas ta samas.

Endine FBI direktor möönis ka, et FISA volitust hiljem kolm korda uuendades oleks FBI pidanud teavitama kohut sellest, et ühe Steele'i allika usaldusväärsuse kohta on olemas tõsised kahtlused.