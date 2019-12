USA senati demokraadid tahavad uute tunnistajatega mitmenädalast tagandamisprotsessi

«See kohtuprotsess peab olema õiglane, kaaluma kõiki asjassepuutuvaid fakte ning kasutama aususe ja väärikusega põhiseadusega ainult senatile antud võimu ametist tagandada,» kirjutas Schumer. «Kohtuprotsess peab olema selline, et see ei piirdu ainult kõigi tõendite ärakuulamise ja ausa õigusemõistmisega, vaid peab ka läbima aususe testi ameerika rahva silmis.»

Esindajatekoja tuleb uuesti kokku kolmapäeval, et süüdistusakte kaaluda. Sellele peaks järgnema esindajatekoja täiskogu hääletus Trumpi ametist tagandamise üle.

Kuna demokraatidel on esindajatekojas kindel enamus, saab Trumpist ilmselt Andrew Johnsoni (1868) ja Bill Clintoni (1998) järel kolmas USA president, kelle esindajatekoja on ametist tagandanud. Richard Nixon astus 1974. aastal tagasi enne, kui esindajatekoda jõudis tema tagandamise üle hääletada. Senat ei mõistnud süüdi ei Johnsonit ega Clintonit, mistõttu nad said ametis jätkata.