Saksamaa asub võõrtööjõudu meelitama

Tänasel kohtumisel arutatakse, millistele riikidele Saksamaa ettevõtted keskenduda tahaksid, ütles tööminister Hubertus Heil. Ta lisas, et tahetakse kõrvaldada bürokraatlikud tõkked nagu kutsekvalifikatsioonide ja keeleoskuse tunnustamise protsess ning viisamenetlus.

Märtsist jõustub seadus, mis teeb väljaspoolt Euroopa Liitu pärit inimestel Saksamaal tööviisade saamise lihtsamaks. Praegu kehtib lihtsam kord ainult ülikooli lõpetanutele, kuid seda laiendatakse immigrantidele, kellel on piisav kutsekvalifikatsioon ja saksa keele oskus. Seejuures pakutaks võimalikele tulevastele töötajatele võimalus läbida saksa keele koolitus juba oma koduriigis.

«Paljud Saksa firmad otsivad pakiliselt oskustöölisi, isegi nõrgema majanduse ajal,» ütles Saksamaa tööstus- ja kaubanduskoja juht Eric Schweitzer meediakontsernile Funke. «Enam kui poolte firmade jaoks on oskustööjõu nappus suurim oht ärile.»

Merkel ütles laupäeval oma iganädalases taskuhäälingus, et ilma piisava arvu oskustööjõuta ei saa ettevõtted olla edukad.

«Seepärast on meil vaja näha vaeva, et aidata palgata vajalik arv spetsialiste. Vastasel juhul peavad ettevõtted ümber asuma ja loomulikult seda me ei taha,» sõnas kantsler.