Jalgpallistaar sattus moslemite tagakiusust rääkides Hiinas põlu alla

Hiina välisministeeriumi esindaja Geng Shuang ütles, et Türgi päritolu Özili seisukohta mõjutasid ebatõesed teated ning et tal oleks hea meel, kui sportlane külastaks ise Xinjiangi provintsi ja tutvuks olukorraga.

Hiina ajalehe Global Times kirjeldas Özili kui segaduses meest, kes on käitunud hooletult ja kasutanud ära oma positsiooni avaliku elu tegelasena. «Özili teguviis on rikkunud tema kuvandit hiinlastest fännide seas ja sellel on tõsised tagajärjed Arsenali jaoks,» hoiatas leht.