Austraaliale lähenev kuumalaine ähvardab purustada rekordid

Teade saabuvast kuumalainest tuli ajal, mil Austraaliat laastavad mitmed võsapõlengud. Enam kui 400 000 hektaril lõõmavad tulekahjud on hävitanud sadu kodusid ja riigis on välja kuulutatud eriolukord. Mitmed väiksemad võsapõlengud Austraalia rahvarohkeima linna Sydney lähedal on muutnud õhu nii halvaks, et see kujutab ohtu inimeste tervisele.