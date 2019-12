Amnesty hinnangul hukkus Iraani hiljutistes rahutustes vähemalt 304 inimest

Amnesty teatel avasid julgeolekuväed tule relvitute protestijate pihta. Hiljem hakati vahistama tuhandeid meeleavaldajaid, nende seas ajakirjanikke, inimõiguslasi ja tudengeid, et nad rahutustel toimunu kohta ei räägiks.

Teheran ei ole rahutuste kohta ametlikku statistikat avaldanud, kuigi kaks nädalat tagasi tunnistati, et julgeolekuväed tulistasid ja tapsid meeleavaldajaid. Iraani riigimeedia nimetas hukkunuid märatsejateks.

Eelmises hinnangus teatas Amnesty, et hukkus vähemalt 208 inimest. Uuele arvule seletust ei antud, kuid öeldi, et on räägitud kümnete Iraanis elavate inimestega.