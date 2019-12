USA kehtestas sanktsioonid kahele Lõuna-Sudaani ministrile

Musta nimekirja sattusid kaitseminister Kuol Manyang Juuk ja kabinetiminister Martin Elia Lomuro, kelle varad külmutatakse ja neil on keelatud Ühendriikidesse siseneda.

«Lõuna-Sudaani rahvas väärib liidreid, kes on pühendunud rahumeelsele poliitilisele üleminekule,» ütles USA välisminister Mike Pompeo.

ÜRO teatas möödunud kuu lõpul avaldatud raportis, et Lõuna-Sudaani riiklik julgeolekuteenistus on värvanud president Salva Kiiri etnilises tugipunktis 10 000 võitlejat, mis on rahukokkuleppe tingimuste ilmne rikkumine.