"Tõde ja õigus" pääses rahvusvahelise filmi Oscari eelnimekirja

«Uudis tundub uskumatuna!» ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp BNS-ile. «Ainuüksi see, et meie oma »eesti lugu« on saanud »omaks« paljudele Ameerika filmiakadeemia liikmetele ning et režissöör on suutnud ekraanile tuua universaalse loo, mis poeb hinge ka kodust kaugemal, on erakordne.»