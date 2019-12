Venemaa ja Hiina pakkusid Põhja-Korea sanktsioonide leevendamist

Sanktsioonide leevendamise tingimuseks on, et Põhja-Korea seob ennast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmiseks.

«Eks me näeme. Me oleksime väga pettunud, kui midagi käimas oleks. Aga kui on, siis küll me lahendame selle. Me jälgime olukorda suure tähelepanuga,» kinnitas Trump.