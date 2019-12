Boeing peatab ajutiselt lennukitüübi 737 MAX tootmise

USA võimud teatasid möödunud nädalal, et 737 MAX, mille lennud peatati märtsis kahe õnnetuse pärast, ei saa enne 2020. aastat luba taas õhku tõusta.

Boeing on lennukeelust hoolimata valmistanud 40 737 MAX rüüpi lennukit kuus. Praegu on tagavaraks 400 lennukit ja ruumi ei jätku enam.

Ettevõte on juba varem teatanud, et see hindab oma tootmise ümber, kui keeldu oodatust rohkem pikendatakse.