USA tahab Türgilt selgitust ähvarduse kohta sulgeda kaks tähtsat baasi

İncirliki õhuväebaas on olnud peamine USA sõjalisi operatsioone Lähis-Idas teenindav baas. Viimasel viiel aastal on Ühendriigid kasutanud seda õhusõja pidamiseks äärmusrühmituse Islamiriik vastu Süürias ja Iraagis. Väidetavalt asuvad İncirliki rajatises ka USA taktikalised tuumarelvad.

Türgi idaosas asuv Küreciki õhuväebaas on tähtis NATO rajatis.

Esper ütles ajakirjanikele, tal on vaja rääkida oma Türgi ametivenna Hulusi Akariga, et «mõista, mida nad tegelikult mõtlevad ja kui tõsised nad (baaside sulgemise küsimuses) on)».

USA kaitseminister möönis samas, et Türgi on suveräänne riik ja neil on õigus majutada või mitte majutada NATO baase või teiste riikide üksusi.