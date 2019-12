Venemaa ja Süüria alustasid Vahemerel ühist mereväeõppust

Süüria Tartusi sadamas baseeruvate Vene mereväejõudude kõneisik ütles, et õppusest võtavad osa Vene sõjalaevad, raketikaatrid ja Hmeimimi õhuväebaasis baseeruvad sõjalennukid ning Süüria miiniveeskajad.

«Venemaa Föderatsiooni mereväe ja Süüria Araabia Vabariigi mereväe sõjalaevade taktikalised rühmad tulistavad suurtükkidest ja korraldavad merel ühiseid manöövreid. Kaitseüksused rannikul harjutavad tegutsemist mehitamata lennumasinate vastu, ebaseaduslike relvarühmade likvideerimist ning meetmeid, et tulla toime pärast relvade kasutamist Tartusi sadama objektide vastu,» ütles Vene viitseadmiral Aleksandr Juldašev.

Ühisõppuse eesmärgiks on harjutada ja tugevdada Vene ja Süüria relvajõudude ühistegevust, et tagada edu võitluses ebaseaduslike relvarühmituste ja rahvusvahelise terrorismi vastu ning veelgi tugevdada kahe riigi kontakte, sõnas ta.