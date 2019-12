Esper: Bagdad peab Iraagis USA huvide kaitseks tegutsema

Esper vestles ametist lahkuva peaministri Adel Abdel Mahdiga ning ütles talle, et Ühendriigid on mures rünnakute ja nende jäetud mulje pärast.

«(Ühendriikidel) on õigus enesekaitsele, mistõttu palume meie Iraagi partneritel tegutseda ennetavalt..., et saada see kontrolli alla, sest see pole kellelegi hea,» olevat Esper enda sõnul Abdel Mahdile öelnud.