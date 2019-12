Uudis siseministri sõnavõtust tegi maailmale ringi peale

Briti ringhääling BBC kirjutas, kuidas Eesti president Kersti Kaljulaid edastas siseminister Mart Helme sõnavõtu järel Soome peaministrile oma vabandused. Samuti tõdes BBC, et Eesti siseminister on tuntud oma avameelsete sõnavõttude ja vastuolulise käitumise poolest.

Briti uudisteportaalis The Guardian oli lugu Helme sõnavõtust täna hommikul kõige loetum rahvusvaheline uudis. The Guardian kirjutas, kuidas Eesti president vabandas pärast seda, kui siseminister Mart Helme narris Soome peaministrit ja seadis kahtluse alla tema sobivuse uuele ametikohale.

«Helme, Eesti endine suursaadik Venemaal, on tuntud oma avameelsete väljaütlemiste poolest, mis regulaarselt häbistavad peaminister Jüri Ratast ja tema erakonda,» kirjutas The Guardian.

Ärileht Bloomberg rõhutas, et Eesti pidi vabandama oma suurima kaubanduspartneri Soome ees. Samuti tõdeti, et Eestil on Soomega tugev kultuuriline ja keeleline side ning mainiti, et Soomes elab ligi 100 000 eestast. Seejärel kirjutas leht, et Soome peaministri solvamine oli Eesti jaoks järjekordne piinlik hetk pärast seda, kui populistlik EKRE aprillis valitsusse kaasati.