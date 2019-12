Johnsoni kavandatav eelnõu võib tuua kaubandusleppeta Brexiti

Leiboristide varivalitsuse Brexiti-minister Keir Starmer ütles, et Johnsoni samm on hoolimatu ja vastutustundetu, sest seab ohtu paljude inimeste töökohad.

«Avalikkus hääletas eelmisel nädalal valitsuse poolt, mis teeks Brexiti ära ja viiks seda riiki edasi. Ja täpselt seda me alates sellest nädalast teha kavatsemegi,» ütles allikas Downing Streetilt.

«Meie manifest ütles selgelt, et rakendamisaega me ei pikenda ja et uus lahkumislepe keelab valitsusele mis tahes pikendamise seadusega,» lisas allikas.