Itaalia senati spiiker tõkestas lahja kanepi legaliseerimise

Täna aga teatas eelarvet kinnitades senati president Maria Elisabetta Casellati, et lahja kanepi muudatus on protseduurilistel põhjustel kehtetu.

Paremtsentristliku erakonna Forza Italia saadik Casellati ütles, et otsus polnud ajendatud poliitilistest kaalutlustest.

"Kui te arvate, et see meede on enamusele niivõrd tähtis, siis esitage eelnõu," ütles Casellati Viie Tähe Liikumise ja temaga koalitsioonis vasaktsentristliku Demokraatliku Partei liikmetele.