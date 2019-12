Erdoğan: sissetungi Süüriasse põhjustas vähene toetus põgenike asjus

Pealetungi järel aga rõhutab Türgi, et ala on umbes kolme miljoni Süüria põgeniku tagasisaatmiseks jätkuvalt liiga ohtlik.

«Tahame, et see ala püsiks turvaline. Puhastagem selle maa terroristidest igaveseks... ja lubagem põgenikel minna oma kodumaale tagasi rahumeelselt ja väärikalt,» ütles Türgi president.

Ta rõhutas, et tema riigis on praegu viis miljonit põgenikku, neist 3,7 miljonit süürlased, ja et Türgi on kulutanud nende võõrustamiseks neli miljardit dollarit.