USA valitsus ei toeta armeenlaste massitapmise genotsiidiks pidamist

USA president Donald Trump ütles 2018. aasta aprillis tehtud avalduses sõna «genotsiid» kasutamata, et Ühendriigid austavad ühe 20. sajandi rängima massimõrva ohvreid. Ta kutsus armeenlasi ja türklasi oma valusat ajalugu tunnistama ja sellega toime tulema.

Välisministeeriumi teisipäevane teadaanne tähendab ilmselt, et Trump ei jõusta kongressi esindajatekojas ja senatis vastu võetud resolutsioone genotsiidi tunnistamise kohta.

Resolutsioon kuulutab USA poliitikaks armeenlaste genotsiidi märkimise läbi ametliku tunnistamise ja mälestamise. Selles märgitakse, et Ühendriikide poliitika on ka lükata tagasi jõupingutused mõjutada või kaasata USA valitsust armeenlaste genotsiidi või mõne muu genotsiidi eitamisesse või seda mõnel muul viisil nendega seostada.

Nendel resolutsioonidel ei ole siiski erinevalt kongressis vastu võetavatest seadustest seaduse jõudu ja need ei vaja presidendi allkirja.

Türgi on reageerinud resolutsioonide vastuvõtmisele vihaselt ja on hoiatanud, et kongressi käitumine ohustab Ankara ja Washingtoni suhteid.