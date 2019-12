USA senati enamuse liider välistas uute tunnistajate kutsumise tagandamisprotsessil

Samuti tahavad nad küsitleda Valge Maja kantseleiülema kohusetäitjat Mick Mulvaneyt, kes on tunnistanud julgeolekuabi kinnihoidmist, ja veel kahte Valge Maja ametnikku: Mulvaney tähtsat abi Robert Blairi ja eelarveametnikku Michael Duffeyt.

«Senati ülesanne ei ole rikkumisele kaasa aidata ja otsida meeleheitlikult viise süüdimõistva otsuseni jõudmiseks. See oleks vaevalt erapooletu õigusemõistmine,» sõnas McConnell.

«Kui esindajatekoja demokraatide argumendid on nii puudulikud, ei peitu vastus selle ravimises õigusemõistmise kaudu senatis. Vastus on, et esindajatekoja ei tohiks sellisel alusel üldse tagandamist ette võttagi,» lausus senati vabariiklaste liider.