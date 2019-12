USA kongress kiitis heaks sanktsioonid Nord Streamiga seotud firmadele

Eelmisel nädalal kergelt USA esindajatekoja läbinud eelnõu eesmärk on peatada 10,6 miljardi dollari maksumusega Nord Stream 2 ehitamise jätkamine.

Ühendriikide seadusandjad on hoiatanud, et projekt tooks Vene presidendi Vladimir Putini valitsusele miljardeid dollareid tulu ja suurendaks järsult Moskva mõjuvõimu Eruoopas.

Mitu Euroopa valitsust, kes projekti toetavad, on manitsenud Washingtoni mitte sekkuma oma äriasjadesse.

Venemaa lootis 1230-kilomeetrise gaasitoru valmis saada aasta lõpuks, kuid projekti valmimine on venima jäänud, sest ehituslubade saamine Taanilt kujunes keeruliseks.

USA ning Ida- ja Kesk-Euroopa riigid, nendes seas Ukraina, on projektile häälekalt vastu ja kardavad, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja Moskva poliitilist mõjuvõimu.