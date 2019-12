Soome välisministri umbusaldamine al-Holi asjus kukkus läbi

Haavisto vastas teisipäeval opositsiooni arupärimisele, põhjendades salastamise vajalikkust sõjapiirkonda minevate ametnike ja laagris olevate inimeste turvalisuse tagamisega. «Meilt läheb ametnikke sõjapiirkonda, kriisipiirkonda, kus on jätkuvalt ISIS-ega sümpatiseerivaid ja nendega koostööd tegevaid isikuid,» sõnas Haavisto parlamendile.

Haavisto kaitses ka välisministeeriumi tegevust ning kommenteeris väiteid, mille alusel ta oli ministeeriumi juhtimisel tegutsenud valesti. «Mu ametnikkond on õelnud, et kõik on toimunud vastavalt seadustele.»