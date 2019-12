Rahvuse rõhutamine maksis sakslasest bussijuhile ameti

Dresdeni linnatranspordi amet on pidanud vastama küsimusele, miks kleepis üks nende töötaja bussiukse kõrvale oma rahvust rõhutava sildi. Silt oli kirjutatud gooti kirja hilises variandis fraktuuris.

Väikese kirjaveaga silti märkas bussiga reisinud Peter Dörffel. Ta tegi sildist pilti ja rääkis oma tähelepanekust kohalikule uudisteportaalile Tag24.

«Mis mind kõige enam hirmutas, oli see, et ma pole enam isegi üllatunud,» ütles 23-aastane mees. «Sellised asjad on muutumas aegamisi normaalseks.»

Saksmaaa idaosas asuvas Dresdenis on pikemat aega räägitud probleemidest seoses natsionalistlike ja ksenofoobsete meeleoludega. Näiteks sündis just Dresdenis paremäärmuslik ja islamivastane ühendus Pegida. Hiljuti kuulutas linnavalitsus välja «natsihädaolukorra», sest paremäärmuslastest lähtuv oht on üha kasvamas.

Pilt levis sotsiaalmeedias kulutulena ja transpordiamet oli sunnitud pildi teemal sõna võtma.

«Sõnum on meieni jõudnud. Meiegi küsime endalt, mis on selle kolleegiga valesti. Täna ta enam teedel ei sõida ja sellel käitumisel saavad olema tagajärjed,» kirjutas amet Twitteris.

Hallo, die Nachricht hat uns schon erreicht. Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt. :-( Heute ist dieser nicht mehr unterwegs und dies Verhalten wird auch Konsequenzen haben. /cl — DVB AG (@DVBAG) December 16, 2019

Transpordiameti pressiesindaja Falk Lösch ütles kohalikule ringhäälingule MDR, et bussijuhi käitumine on täiesti vastuvõetamatu ja seetõttu ei saa ta enam Dresdeni linnaliinidel sõita.

Saksa ajaleht Die Welt kirjutas, et sildi kleepinud bussijuht selgitas oma kolleegidele, et tahtis reisijatele teada anda, et oskab saksa keelt. Vajaduse sellise info jagamise vastu tingis kolleegide sõnul see, et bussifirma on üha rohkem palganud Ida-Euroopast pärit bussijuhte, kes alati saksa keelt ei valda.

Olukord on transpordiameti jaoks äärmiselt kehv, sest avalikkusele on teada, kui raske on neil töölisi leida. Seejuures otsib amet aktiivselt tööjõudu välismaalt, et täita üha laieneva transpordivõrgu teenindamiseks vajalikud vabad ametikohad.

Kõikide liinide teenindamiseks peab iga päev tööpostil olema vähemalt 570 bussijuhti ja alles oktoobris kurtis ameti juht Jan Silbermann kohalikule ajalehele Sächsische Zeitung, et juhtide leidmine on väga keeruline, sest tööjõuturg on vabadest inimestest tühi.

Samas artiklis teatati, et transpordiamet oli hiljuti palganud 19 bussijuhti Serbiast, kes peavad Saksamaal läbima keelekursused ja ületama mitmed keerulised bürokraatlikud takistused.

Ka transpordiametile allhanget tegev Satra Eberhardt GmbH nimetas juhtunud šokeerivaks. Ettevõte tegutseb agaralt selle nimel, et palgata võõrtööjõudu välismaalt.

«Me oleme maailmale avatud,» sõnas ettevõtte pressiesindaja.

Transpordisektor on üks neist, mis Saksamaal kõige tõsisemalt töökäte puuduse tõttu kannatab. Esmaspäeval võttis Saksamaa valitsus vastu otsuse järgmise aasta märtsist senisest lihtsamalt palgata tööjõudu väljaspoolt Euroopa Liitu.