Saksa valitsus asub keelama «homoravi»

«Homoseksuaalsus ei ole haigus, nii et sõna «ravi» on eksitav,» ütles eelnõu koostaja, tervishoiuminister Jens Spahn.

«Keeld on ka tähtis märk kõigile, kes on oma seksuaalsusega hädas, see ütleb, et on OK olla selline, nagu oled,» rõhutas minister.