Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariik kuulutas põlengute tõttu välja eriolukorra

Uus-Lõuna-Walesis lõõmab umbes 100 võsa- ja maastikupõlengut, neist umbes pooled on kontrolli alt väljas.

Osariigi peaminister Gladys Berejiklian ütles, et eriolukord, mis on juba teine kord septembris alanud põlengute hooajal, on tingitud katastroofilistest ilmastikuoludest.