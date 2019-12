OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Putin: Donbassi separatistid saavad sõjatehnikat Ukraina käest

Kreml teatas sel nädalal, et käesoleval aastal on üritusele registreeritud rekordilised 1895 ajakirjanikku nii Venemaalt kui mujalt.

Pressikonverents on Kremli terava järelevalve all ja küsimused tuleb Kremlile juba pikalt ette saata. Sellega garanteeritakse see, et suur osa küsimustest oleks Putinile mugavad ning ta oleks neile vastamiseks valmistunud. Sellest hoolimata on näiteks üks ajakirjanik juba neli aastat järjest küsinud sama küsimuse Venemaa vägede kohta Ukrainas.