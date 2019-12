Kreeka Samose saare põgenikelaagris puhkesid kähmlused

Kokkupõrge sai alguse 200 inimese protestist äärmiselt ülerahvastatud laagri elutingimuste vastu ja nõudest, et neil lubataks saarelt lahkuda.

2016. aastal Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud leppega Euroopasse suunduva rändevoo peatumuseks on ette nähtud, et Türgi rannikult Kreeka saartele saabujaid hoitakse tagasisaatmiseni sealsamas saartel asuvates laagrites, kui neil ei õnnestu Kreekas asüüli saada.

Rändelepe Türgiga ning sel suvel järsult tõusnud põgenike arv on muutnud olukorra Egeuse mere idaosa ülerahvastatud laagrites kriitiliseks.

Kreeka uus valitsus on lubanud 2020. aasta alguseks 20 000 inimest saartelt mandrile tuua, kuid hoolimata sellest, et ära on viidud juba mitu tuhat inimest, halvenevad tingimused saartelaagrites üha, sest uusi põgenikke tuleb kogu aeg juurde.