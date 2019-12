Toredat koolitulistamist soovinud USA saatejuht jäi saatest ilma

Chuck Bonniwellil sai raadiojaama 710 KNUS saates «Chuck & Julie» lõputust tagandamisistungi ülekandest nii kõrini, et ta ütles partnerile: «Sooviks, tead, ühte toredat koolitulistamist, mis selle katkestaks.»

710 KNUS teatas eile, et saadet «Chuck & Julie» enam ei tule.

«Arvestades meie kogukonda tabanud koolivägivalda kinnitab 710 KNUS, et see programm on otsustatud kohe lõpetada,» teatas raadiojaam Twitteris.