Moskvas FSB peakorteris tulistati, teatatakse hukkunud eriteenistuse ohvitserist

Teates kinnitati, et üksi tegutsenud ründaja avas tule FSB peakorteri ees Lubjanka väljakul, enne kui julgeolekutöötajad ta neutraliseerisid.

Vene riigi- ja sotsiaalmeedia kirjeldasid eelnevalt relvastatud korrakaitsjaid läbi rahvarohke ostupiirkonna jooksmas. Mitmel sündmuspaigal tehtud videol on näha relvastatud mehi hoonest välja tormamas, kuulda on tulistamist.

Võimud on sulgenud liikluse Bolšaja Lubjanka tänaval.

AFP korrespondent teatas sündmuskohalt, et politseinikud on ala sisse piiranud ega luba jalakäijaid läbi, samas on kohale saabunud kolm kiirabiautot.