Moskvas FSB peakorteris tulistati, teatatakse vähemalt kolmest hukkunust

Izvestja teatel on kõik hukkunud FSB ohvitserid. Mõnedel andmetel osales rünnakus kolm isikut, kes olid relvastatud kas automaadiga või karabiiniga Saiga.

Kõikidel FSB objektidel on välja kuulutatud erioperatsioon Krepost. Sündmuspaigale on saadetud erirühm. Kogu Moskvas on välja kuulutatud operatsioon Sirena.