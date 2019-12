Tate Modernis alla visatud prantsuse poiss hakkas taas rääkima

Vahejuhtum leidis aset 4. augustil muuseumikülastajate silme all. Kuueaastane poiss pääses eluga, kuid murdis selgroo, jalad ja käeluu.

Ohvri perekonnal ravikulusid tasuda aitav GoFundMe teatas eile, et perekonna sõnul on poiss hakanud rääkima ja ka tema jäsemete liikuvus on mõnevõrra taastunud.