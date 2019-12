Kanada USA-le: enne kaubanduslepet Hiinaga tuleb vabastada kanadalased

Üheksa päeva hiljem peeti vastutasuks Hiinas kinni endine Kanada diplomaat Michael Kovrig ja ärimees Michael Spavor. Mõlemad on tänini vahi all ja analüütikute sõnul sõltub nende saatus Mengist, kes astub jaanuaris USA-le väljaandmise protsessil kohtu ette. Kohtumenetlus võib kesta aastaid. Hiina on blokeerinud ka Kanada põllumajandustoodete impordi.