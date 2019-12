Venemaa ja Ukraina saavutasid gaasitransiidis põhimõttelise kokkuleppe

«Me saavutasime põhimõttelise kokkuleppe kõigis võtmeaspektides,» lausus Euroopa Komisjoni energeetika eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič neljapäeva õhtul, nimetades seda heaks uudiseks Euroopale, Venemaale, Ukrainale.

Euroopa Liidu, Venemaa ja Ukraina läbirääkijad pidasid neljapäeval Berliinis kõnelusi uue transiidilepingu üle. Praegu kehtiv leping aegub aasta lõpus ja eelmistes kõnelusvoorudes pole leppeni jõutud.

Eelmisel aastal tarnis Vene gaasigigant Gazprom Euroopasse 200,8 miljardit kuupmeetrit maagaasi, sellest umbes 40 protsenti läbi Ukraina. Vene gaasitransiit läbi Ukraina katab EL-i aastasest gaasitarbimisest umbes 18 protsenti.

Šefčovič ei avaldanud leppekavandi sisulisi üksikasju ja ütles, et enne allkirjastamist annavad Venemaa ja Ukraina sellele kodumaal viimase lihvi.

Vene energiaminister Aleksandr Novak avaldas lootust kokkuleppe peatsele allkirjastamisele. Tema Ukraina ametivend Oleksi Oržel lausus, et pooled suutsid koostada teksti, mis «viib meid lahendusele lähemale».

«Tegime täna head tööd. Olen kindel, et saavutame lähitulevikus kõigi osaliste jaoks positiivseid tulemusi,» märkis Ukraina energeetikaminister.

Vene president Vladimir Putin ütles neljapäeval iga-aastasel aastalõpu pressikonverentsil, et pooled on leppe poole teel ja püüeldakse selle poole, et Ukraina oleks sellega rahul.

Putini sõnul tahab Moskva jätkata transiiti läbi Ukraina, kuigi alates praeguse leppe sõlmimisest kümme aastat tagasi on rajatud mitu gaasitoru otse Euroopasse.

«Meil ei ole mingit soovi kasutada energeetikat olukorra mõjutamiseks Ukrainas. Oleme huvitatud, et Ukraina saaks normaalselt ressursi ja et meie Euroopa tarbijad oleksid rahul sellega, et meil on oma naabritega normaalsed suhted,» lisas ta.

«Muide, Ukraina marsruut Euroopasse on pikem kui läbi Läänemere ja meie jaoks kallim. Kuid ikkagi Kesk-ja Lõuna-Euroopasse on see hea sissetöötatud marsruut ja me oleme valmis selle säilitama,» lubas Putin.