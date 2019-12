Briti kuninganna tutvustas alamkojas uue valitsuse plaane

«Minu valitsuse prioriteet on teha teoks Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust 31. jaanuaril,» ütles kullatud troonil istunud kuninganna.

Briti valitsuse EL-ist lahkumise ministeeriumi pressiesindaja ütles neljapäeval, et ametkond saadetakse pärast Brexitit laiali.

Suurbritannial on võimalus üleminekuperioodi pikendada, kuid Johnson keeldub sellest ja kavatseb kinnistada üleminekuperioodi lõpetamise 2020. aasta lõpus ka seaduses, teatas Downing Street teisipäeval.

Briti valitsus kavatseb üleminekuperioodi pikendamise õiguslikult keelata EL-iga sõlmitud lahkumisleppe seaduses, mille Johnson on lubanud parlamendile esitada reedel.

«Pärast kõhklemist, viivitust, patiseisu ja halvatust on saabunud aeg muutusteks ja tegudeks. Ühendkuningriigi uus kuldajastu on käeulatuses,» kuulutas Johnson pärast kuninganna sõnavõttu parlamendisaadikutele.

«Homme on päev, mil me eemaldame plastkile ja esitleme ahju panekuks kõlbulikku kokkulepet, avades tee meie laiemale riikliku uuenemise programmile,» lausus peaminister.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon esitles neljapäeval plaani uueks iseseisvusreferendumiks, milleks on tema sõnul nüüd selge põhiseaduslik ja demokraatlik alus.

See tulemus ja SNP võit eelmistel parlamendivalimistel 2015. ja 2017. aastal näitavad esimese ministri sõnul, et uue referendumi korraldamine on vaieldamatu.