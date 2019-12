Prantsuse sõjavägi võttis Sahelis kasutusele relvastatud droonid

Parly sõnul hakkab Prantsuse sõjavägi kasutama kolme Ühendriikides ehitatud laserjuhitavate rakettidega varustatud Reaper-drooni sihtmärkide ründamiseks.

Alates 2014. aastast on Prantsuse sõjavägi kasutanud droone seire tegemiseks Barkhane-missioonil Malis, Nigeris ja Burkina Fasos.

Selle käiguga liitub Prantsusmaa käputäie riikidega, nagu USA, Suurbritannia ja Iisrael, mis kasutavad distantsilt juhitavaid relvastatud õhusõidukeid lahingus.

Reaperid, millest igaüks kannab 250 kilogrammi kaaluvaid laserjuhitavaid pomme, võetakse teenistusse pärast Nigeri pealinnas Niameys asuvast baasist korraldatud katsetusi.

«Nende põhimissioonideks jäävad seire ja luure...aga seda on võimalik laiendada rünnakutele,» sõnas Parly. «See on uus võime, mitte muutus doktriinis. Relvastatud droonide lahingureegleid on samad mis hävituslennukitel.»

«Mõte on selles, et kui te vaatlete mõnda piirkonda, tuvastate vaenlasi ja tekib pakiline vajadust selle sihtmärgiga tegeleda, on relvastatud droon võimeline seda tegema,» ütles Prantsuse õhujõudude ülem Philippe Lavigne pühapäeval Niamey's AFP-le.

Kõnealused droonid suudavad õhus püsida 20 tundi ja lennata kõrgusel 7-13 kilomeetrit. Prantsuse relvajõududel on viis sellist drooni, ülejäänud kahte hoiab sõjavägi väljaõppe eesmärgil kodumaal. Järgmisel aastal jõuab relvajõududesse veel kuus sellist drooni.

Saheli piirkonnas tegutseb terrorismivastasel operatsioonil umbes 4500 Prantsuse sõdurit.

Prantsusmaa sekkus 2013. aastal Malis sõjaliselt pärast seda, kui suured alad ja peamised linnad riigi põhjaosas langesid pühasõdalaste kätte. Prantsuse vägedel õnnestus džihadistid tagasi kõrbesse ajada, kus nad on oma ridu koondanud ja liikunud lõunasse suurema asustusega aladele Malis. Relvavägivald on muutunud Malis peaaegu seitse aastat kestnud kriisi jooksul igapäevaseks.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi - Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Nigeri ja Tšaadi - võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine.

Prantsusmaa võõrustab 13. jaanuaril riigi lõunaosas Pau linnas tippkohtumist Nigeri, Burkina Faso, Mali, Tšaadi ja Mauritaania presidentide osavõtul. Tippkohtumise eesmärk on arutada Prantsusmaa sõjalise missiooni tulevikku.

Prantsuse sõjaväejuht François Lecointre ütles teisipäeval, et Saheli tulevik otsustakse järgmisel aastal, ja lubas, et Prantsusmaa viib oma tegevuse piirkonnas järgmisele tasandile.