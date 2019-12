Teadlased võisid leida maailma vanima metsa

Maailma vanimaks fossiilmetsaks on seni peetud USA New Yorgi osariigis Catskilli piirkonnas Gilboas asuvat paika, mille vanuseks hinnatakse 385 miljonit aastat.

Ajakirjas Current Biology avaldatud uuringust selgus, et sellest arvatavasti veel vanema fossiilmetsa asukoht asub vaid 40 kilomeetrit ida pool Cairo linna lähedal kivimurrus.

Üheteistkümnest teadlasest koosnev rahvusvaheline rühm tegi pärast 10 aastat kestnud proovide kogumist ja uuringuid järelduse, et kivimurru asukohas asus kunagi seni vanimast metsast kaks kuni kolm miljonit aastat vanem ja mitmekesisem mets.

Archaeopterisel on palju kaasaegsemad tunnused, selle lehed ja juuresüsteemid on võrreldavad kuuse või männiga, selgitas üks uuringu autoreid William Stein, New Yorgi Binghamtoni ülikooli bioloogiaprofessor.