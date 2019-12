USA ootab Põhja-Korea lubatud «jõulukinki»

Katsetus tähendaks, et Põhja-Korea on lõpetanud moratooriumi ja pinged piirkonnas hakkavad taas kasvama. See oleks ka tõsine hoop president Donald Trumpi valitsuse tähtsale välispoliitikaprioriteedile - läbirääkimistele Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi üle eesmärgiga muuta Korea poolsaar tuumavabaks.

Ametnikud kardavad, et see võib olla eelmäng mandritevahelise ballistilise raketi stardile lähipäevil või -nädalail.

See oleks diplomaatilistele ponnistustele ränk hoop, sest näitaks, et Põhja-Korea on omandamas võimet rünnata Ühendriike või et tal on see juba.