Trump soovib kohest tagandamishääletust

Demokraadid on aga keeldunud asja kohe edasi saatmast, sest vabariiklaste kontrollitav senat on keeldunud lubamast istungile tunnistajaid ja ei ole demokraatide sõnul valmis tagama ausat kohtumõistmist.

President vastas tagandamishääletusele Twitteris, kirjutades, et demokraatide tõendid on nii nõrgad, et nad ei julge neid senati ette toimetada.