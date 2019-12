Süürias Idlibis hukkusid ööpäevaga lahingutes kümned võitlejad

Suurbritannias baseeruv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ütles, et eile õhtust saadik on lahingutes režiimivägedega langenud 38 džihadisti ja nende liitlast.

Võitluses mässuliste käes oleva Maaret al-Numani linna pärast on surma saanud ka 23 režiimi poolel võitlejat.

Sõjategevuse hoogustumise tõttu on hakanud elanikud piirkonnast põgenema, ütles sündmuskohal viibiv AFP korrespondent.

Perekonnaga Idlibi põhjaossa põgenev Yasser Ibrahim al-Dandal ütles, et Maarat al-Numani on tabanud sajad raketid. «Olukord on väga halb,» rõhutas ta.