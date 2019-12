Soome parlamendisaadikud võtavad põgenikelaagri skandaali pärast välisministri ette

Eile esitas kümme opositsioonisaadikut märgukirja, milles nad seadsid küsimuse alla välisministri tegevuse seaduslikkuse. Kirja esitajad loodavad teada saada, kas välisminister Haavisto on mõjutanud oma ametnikke tegema seadusevastaseid otsuseid.

Lisaks soovitakse teada, kas protsess, kus välisministeerium on ametisse seadnud uue al-Holi laagriga tegeleva ametniku, on seaduslik. Saadikute meelest on oluline teada saada, kas Haavisto toimis seadusi järgides, jättes al-Holi küsimuse valitsuse üldistungile toomata.

Naised ja lapsed aprillis al-Holi põgenikelaagris kütusejärjekorras. FOTO: ALI HASHISHO/REUTERS/Scanpix

«Avalikkusele teada olevate andmete ja õigusteaduste professorite kommentaaride tõttu on põhjust kahtlustada, et välisminister ei ole al-Holi laagri puhul tegutsenud vastavalt seadustele,» sõnas märgukirja üks autoritest, põlissoomlane Mari Rantanen. «Ebaselgeks on jäänud just välisministeeriumi ametnike tegevuse seaduslikkus.»

Uurimine on Haavistole kasulik

Koonderakonna saadiku Heikki Vestmani sõnul on välisministri tegevuse arutamise puhul tegu juriidilise protsessiga.

«Õigusriigis peab ka ministri tegevus olema seaduslik,» sõnas Vestman. «Kuna õhus on kahtlustus, siis on ka välisministri enda ja õigusriigi huvides tähtis, et asja uuritakse põhjalikult.»

Kristlike Demokraatide parlamendisaadik Sari Tanus rõhutas, et keeruliste asjade lahendamises on oluline koostöö, vastutuse selgus ja juriidiliselt korrektne tegevus. «Välisministeeriumi ja välisminister Haavisto töö, kahtlustuste hajutamise ja vastutuse selgitamise huvides on tähtis uurida välisministeeriumi tegevuse seaduslikkust,» tõdes Tanus.

Soome parlamendi põhiseaduskomisjon otsustas täna enne parlamendi jõulupuhkust, et Haavisto kuulatakse komisjonis üle 14. jaanuaril. Komisjoni juhi, sotsiaaldemokraadi Johanna Ohala-Niemelä sõnul on ministri tegevuse arutamine põhiseaduskomisjonis haruldane. «See ei ole igapäevane ja me suhtume sellesse suure tõsiduse ja asjalikkusega ja süveneme hoolikalt.»

Mitu märgukirja esitanud saadikut on ise põhiseaduskomisjoni liikmed. Sotsiaaldemokraat Maria Guzenina tõi enne tänahommikust koosolekut välja selle, et komisjon peab hoolikalt vaatama, kas süüdistuse esitaja võib samas olla ka kohtunik. «Peab selgeks tegema, kuidas see väljapoole paistab,» lisas ta.

Rahandusminister Katri Kulmuni tekitas hiljuti furoori sellega, et küsis Instagramis, kas al-Holist peaks koju tooma vaid lapsed või koos lastega ka nende emad. FOTO: Jussi Nukari via www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva/Scanpix

Ka õiguskantsler kuulatakse üle

Põhiseaduskomisjoniga kohtus hommikul õiguskantsler Tuomas Pyösti. Ta ei võtnud kindlat seisukohta selles, kas uurimist nõudnud komisjoni liikmed peaksid ise asja arutamisest eemale jääma. «See on parlamendi asi, mistõttu ei võta ma selle puhul seisukohta.»

Pyösti ei soovinud vastata ka küsimusele selle kohta, mida temalt võidakse põhiseaduskomisjonis küsida. Haavisto kohta on esitatud kaebusi ka õiguskantslerile.

«Kaebuste menetlemine on juba alanud,» teatas Pyösti. «Esiplaanil on ministrit puudutav uurimine, kuid meile on saadetud ka teisi ametnikke puudutavaid kaebusi, mida peab nüüd koos käsitlema.» Õiguskantsleri hinnangul on keskmine kaebuste uurimise aeg 8-10 nädalat.

Uuritakse juriidilist poolt

Põlissoomlane Jari Ronkainen ütles uudisteagentuurile STT, et nüüd uuritakse just asja juriidilist poolt. «Poliitiline pool tuli ja läks. See on kindel.»