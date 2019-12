Poola parlamendi alamkoda kiitis vastuolulise kohtueelnõu heaks

Seaduseelnõu on toonud Poolas kaasa meeleavaldused ning seda muudeti enne parlamendihääletust. Sellest hoolimata on seaduse järgi kohtunikel jätkuvalt võimalik oma töö kaotada.

Eelnõu peab heaks kiitma ka senat, kus opositsioonil on väike enamus. Samas on parlamendi ülemkojal vaid piiratud võim eelnõu jõustamist edasi lükata, kuid mitte seda blokeerida. Samuti vajab eelnõu allkirja presidendilt, kes on sellele toetust avaldanud.

Valitsuse toetajad on seisukohal, et seaduseelnõu tagab korra «kaootilises» kohtusüsteemis, kuid opositsiooni sõnul on see ohuks demokraatiale. Arutelu seaduseelnõu üle alamkojas kestis kaks päeva.