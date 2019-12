Pentagon: USA on valmis milleks iganes Põhja-Korea suunalt

«Korea on üks nendest kohtadest maailmas, kus me oleme alati olnud kõrges valmiduses,» ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

USA liit Jaapani ja Lõuna-Koreaga on «kindel nagu kalju», rõhutas ta.

«Ma arvan, et see on valmis kaitsma USA, Jaapani ja Lõuna-Korea huve lühikese etteteatamisajaga,» ütles ta ajakirjanikele.