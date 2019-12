Väikselt alustav USA kosmosevägi lubab Trumpil kuulutada suurt võitu

Pentagon kulutab aastas kosmoseoperatsioonidele umbes 14 miljardit, millest enamik kirjutatakse õhuväe eelarvesse.

Eksperdid ärgitavad vaoshoitusele

Mõttekoja CSIS kosmosepoliitika ekspert Kaitlyn Johnson peab kosmoseväe loomist tähtsaks, kuid kahtleb, kas sellest kujuneb nii tähtis haru nagu Trumpi valitsuse ametnikud väidavad. Asepresident Mike Pence räägib kosmoseväest kui USA relvajõudude ajaloo järgmisest suurest peatükist. Esper nimetas sel nädalal väe loomist eepiliseks hetkeks Ameerika sõjaväe ajaloos.

Johnsoni sõnul on demokraatide vastuseis kosmoseväe loomisele pahaendeline. Tema arvates võib juhtuda, et kui järgmise aasta presidendivalimised võidab demokraat, siis võib ta kosmoseväge piirata või selle üldse laiali saata.

«Arvan, et see on tõsine mure» kosmoseväe edendajate seas, lausus ta. «Seadusesse kandmine üksi veel ei tähenda, et seda ei saa sealt välja võtta.»

«Kosmoseväge ümbritsema hakanud poliitika tõttu muretsen, et see võib kahjustada tema (kosmoseväe) mõju enne, kui tal on olnud aega saada oma asjad joonde» laiemas sõjaväebürokraatias, ütles Johnson.

Kongressis oli kosmoseväe loomise pooldajaid juba enne Trumpi saamist Valgesse Majja, kuid tema püüdlused see seadustesse kirjutada andis ettepanekule uue elu.

Trumpi esimene kaitseminister James Mattis suhtus algselt ideesse jahedalt. Ta suhtus tõrksalt uue, potentsiaalselt kalli ja keerulise bürokraatia kihi lisamisse.

Mattise järeltulija Esper seevastu toetab kosmoseväge. Septembris ütles ta, et see lubab USA-l luua ja korralikult varustada sõdalasi, kes on võimelised kosmoses sõdima ja sealset sõda ka võitma.