Macron: Prantsuse sõdurid tapsid Malis 33 terroristi

Macron ütles ka, et Prantsuse sõdurid vabastasid Mopti linnas kaks pühasõdalaste käes vangis hoitud Mali sandarmi.

Prantsuse riigipea saabus reedel Elevandiluurannikule, et tähistada Port-Bouët´ sõjaväebaasis koos Prantsuse sõduritega jõule.

«Ma loodan, et me suudame anda uue sügavuse, uue pühendumuse ja uued jõud sellele operatsioonile, mille võtme-eesmärgiks on Saheli regiooni stabiilsus ja julgeolek,» sõnas Macron baasis peetud kõnes Prantsuse terrorismivastase operatsiooni Barkhane kohta.