Türgi parlament kiitis heaks sõjalise koostööleppe Liibüa valitsusega

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan allkirjastas sõjalise koostööleppe ja merepiirileppe GNA-ga novembris Tripolis. 10. detsembril ütles ta, et on valmis esimese leppe alusel saatma väed Liibüasse, kui Tripoli valitsus seda palub.

Opositsioonilise Vabariikliku Rahvapartei (CHP) seadusandja Ünal Çeviköz ütles, et kokkulepe võrdub Liibüa siseasjadesse sekkumisega, ÜRO relvaembargo rikkumisega ja Liibüa edasise destabiliseerimisega riigis õli tulle valamise kaudu. Kokkulepe on vastuolus Türgi huvidega ja tekitab võimaluse Türgi vägede ohtuseadmiseks, märkis ta.

Kreeka, Küpros ja Egiptus on lepet teravalt kritiseerinud ja öelnud, et see on vastuolus rahvusvahelise õigusega.